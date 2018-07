London/ (SID) - Torjäger Diego Costa von Champions-League-Finalist Atlético Madrid steht vor einem Wechsel zum englischen Spitzenklub FC Chelsea. Laut übereinstimmenden Medienberichten in England sollen sich die beiden Vereine über einen Wechsel des 25-Jährigen für umgerechnet 39 Millionen Euro einig sein. Der Transfer soll aber erst Anfang Juni offiziell verkündet werden.

Costa, der zuletzt aufgrund von Oberschenkelproblemen pausieren musste, greift zuvor mit Atlético noch nach zwei Titeln. Am letzten Spieltag genügt dem neunmaligen spanischen Meister am Samstag beim FC Barcelona ein Punktgewinn zum Titelgewinn, am 24. Mai steht in Lissabon das Champions-League-Finale gegen Stadtrivale Real Madrid an.