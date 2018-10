Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat "mit großem Unverständnis" auf das teilweise Abkleben eines antifaschistischen Banners beim Training der Nationalmannschaft reagiert und den Deutschen Fußball-Bund deutlich kritisiert.

Dies "steht für uns im deutlichen Widerspruch zu all den Aktionen, die der DFB in der Vergangenheit gegen Fremdenhass, Diskriminierung und Rassismus durchgeführt hat", teilte das Präsidium des Hamburger Zweitligisten mit.

Beim Abschlusstraining im Stadion am Millerntor war das fest installierte Banner "Kein Fußball den Faschisten" teilweise mit einer grünen Plane abgedeckt worden, so dass am Montagabend nur "Kein Fußball" zu lesen war. Das hatte für viel Unverständnis und einen Proteststurm im Internet gesorgt.

Der DFB spreche sich "gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Faschismus" aus, sagte Nationalmannschafts-Sprecher Jens Grittner. Es gebe eine Stadion-Muster-Ordnung, die eine "Neutralisierung" vorsehe, so dass jedes Stadion frei von Werbung und politischen Bekundungen sein müsse.

St. Pauli zeigte sich vom Abkleben des Schriftzugs überrascht, da zwar eine "Neutralisierung des Stadions" vereinbart gewesen sei, "diese aber bei vorherigen DFB-Veranstaltungen am Millerntor ausschließlich die Werbeflächen beinhaltete."

