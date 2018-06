Berlin (dpa) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Dienstag seinen Bundeskongress in Berlin fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Grundsatzrede des neuen Vorsitzenden Reiner Hoffmann. "Wir sind das soziale Gewissen dieses Landes", sagte er zum Auftakt und fügte hinzu: "Wir sind die Garanten für gute Arbeit in Betrieben und Verwaltung."

In seiner Rede will Hoffmann den Kurs des gewerkschaftlichen Dachverbandes für die kommenden vier Jahre skizzieren. Vorab hatte Hoffmann schon deutlich gemacht, dass er für weitere Sozialreformen kämpfen will.

Am Nachmittag dritten Sitzungstages des "Parlaments der Arbeit" wird Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zu den 400 Delegierten aus den acht Mitgliedsgewerkschaften sprechen und die Vorhaben der Regierung erläutern. Hoffmann war am Montag mit überwältigender Mehrheit zum neuen DGB-Chef gewählt worden.

Infos zum 20. DGB-Bundeskongress