Gießen (dpa) - Eine Studentin der Universität Gießen darf nicht mit einem Ganzkörperschleier an Hochschulveranstaltungen teilnehmen. Man habe der Studentin in einem persönlichen Gespräch erläutert, dass ein angemessener wissenschaftlicher und akademischer Diskurs in Lehrveranstaltungen durch ihre Verschleierung unmöglich sei. Mimik und Gestik stünden als wichtige Aspekte der Kommunikation nicht zur Verfügung, sagte eine Uni-Sprecherin der dpa. Laut "Frankfurter Rundschau" ist dies der erste bekanntgewordene Fall, in dem eine Frau mit Burka eine deutsche Universität besucht.

