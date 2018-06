Tokio (AFP) Die Top-Führungsriege des japanischen Elektronikriesen Sony muss zum dritten Mal in Folge auf Bonus-Zahlungen verzichten. Neben Konzernpräsident Kazuo Hirai würden weitere Mitglieder des oberen Managements sowie Dutzende weitere Führungskräfte keine Boni erhalten, sagte eine Sony-Sprecherin am Dienstag. Die Top-Manager hätten diesen Schritt selbst vorgeschlagen. Hintergrund sind die anhaltenden Verluste der Konzerns. Für das mit dem Monat März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr sagte Sony kürzlich einen Nettoverlust von 130 Milliarden Yen (926 Millionen Euro) voraus. Die endgültigen Zahlen werden am Mittwoch vorgestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.