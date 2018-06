Kiew (dpa) - Die ukrainische Übergangsregierung hat bekräftigt, dass es in Kiew einen "Runden Tisch zur nationalen Einheit" geben soll - dazu aber keinen Vertreter der prorussischen Separatisten eingeladen. Ein Dialog sei nur mit Kräften möglich, die legitime politische Ziele und kein Blut an den Händen hätten, teilte die Führung der ehemaligen Sowjetrepublik mit. An dem Gespräch zur Lösung der innenpolitischen Krise sollen unter anderem die ukrainischen Ex-Präsidenten Leonid Kutschma und Leonid Krawtschuk teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.