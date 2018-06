Kiew (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat der Ukraine deutsche Unterstützung bei den Bemühungen um einen "nationalen Dialog" versprochen.

Bei einem Treffen mit Übergangs-Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Dienstag in Kiew nannte Steinmeier die Präsidentenwahl am 25. Mai als entscheidenden Termin. "Ich hoffe, dass die Wahl so stattfindet, dass es anschließend gelingt, eine nach vorn gerichtete Atmosphäre vorzufinden." Wichtig sei, dass möglichst viele Wahlberechtigte tatsächlich auch abstimmen könnten.

An diesem Mittwoch soll es in Kiew erstmals einen "Runden Tisch" geben, an dem die zerstrittenen prorussischen und proeuropäischen Kräfte miteinander beraten. Einer der beiden Vorsitzenden ist der deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger. Als zweiter Vorsitzender sind die ukrainischen Ex-Präsidenten Leonid Krawtschuk und Leonid Kutschma im Gespräch. Jazenjuk ließ weiterhin hoffen, wen seine Regierung nominieren wird. Er sagte nur: "Wir haben einige frühere Präsidenten. Es wird der Beste sein."

Erneut machte Jazenjuk den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Destabilisierung seines Landes verantwortlich. "Der Schlüssel für die Stabilisierung liegt nicht in Kiew, sondern in Moskau." Russland müsse seine Unterstützung für "Separatisten und Terroristen" beenden. Zugleich bedankte er sich für die Hilfe der Bundesregierung.

Nach seinem Aufenthalt in Kiew will Steinmeier in die Schwarzmeer-Metropole Odessa im Süden des Landes weiterreisen, wo sich prorussische Kräfte für eine Abspaltung vom Rest des Landes einsetzen. Dort hatte es zu Beginn des Monats schwere Auseinandersetzungen gegeben, bei denen mindestens 48 Menschen ums Leben kamen. Der SPD-Politiker sprach von einem Versuch, "Brücken zu schlagen über die verschiedenen Lager hinweg".

