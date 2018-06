Kiew (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Dienstag zu einem neuen Besuch in der Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew steht unter anderem ein Treffen mit Übergangs-Ministerpräsident Arseni Jazenjuk auf dem Programm.

Anschließend will Steinmeier in die Schwarzmeer-Metropole Odessa im Süden des Landes weiterreisen, wo sich prorussische Kräfte für eine Abspaltung vom Rest des Landes einsetzen. Dort hatte es zu Beginn des Monats schwere Auseinandersetzungen gegeben, bei denen mindestens 48 Menschen ums Leben kamen.

Der Außenminister bezeichnete seine Reise als Versuch, "Brücken zu schlagen über die verschiedenen Lager hinweg". Auf Drängen Deutschlands und anderer Staaten soll es am Mittwoch in der Ukraine erstmals einen "Runden Tisch" geben, an dem die zerstrittenen Parteien miteinander beraten. Für Steinmeier ist dies bereits die dritte Ukraine-Reise seit seiner Rückkehr ins Auswärtige Amt.

EU und Russland

EU und Ukraine

Auswärtiges Amt zu Ukraine

Reisehinweise