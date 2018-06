Wellington (dpa) – Der Hollywood-Regisseur James Cameron ("Titanic") trauert um einen Tiefsee-Roboter. Das Vehikel "Nereus" zerbarst bei einem Tauchgang auf 10 000 Meter im Kerdamec-Graben nordöstlich von Neuseeland unter dem Wasserdruck, wie die Expeditionsleitung berichtete.

"Es fühlt sich an, als hätte ich einen Freund verloren", sagte Cameron dem Newsportal www.stuff.co.nz . Der begeisterte Tiefseeforscher ist mit den Expeditionsleitern befreundet. Er tauchte selbst 2012 in einem U-Boot im Marianengraben als erster Mensch solo mehr als 10 000 Meter tief. "Ein tragischer Verlust für die Wissenschaft", zitierte das Nachrichtenportal ihn am Dienstag.

