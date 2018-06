Die Zahl der Toten ist nach dem Schiffsunglück eines Flüchtlingsbootes vor der italienischen Insel Lampedusa auf 17 gestiegen. 206 Menschen konnte die italienische Marine retten, teilten die Verantwortlichen am Dienstag mit. Mehrere Schiffe und Hubschrauber waren südlich der Insel im Einsatz, um nach Überlebenden des Schiffbruchs zu suchen.



Am Montag war das überfüllte Boot rund 160 Kilometer südlich der Insel und etwa 80 Kilometer von der libyschen Küste entfernt gesunken. Zunächst war unklar, wie viele Menschen sich an Bord befanden. Berichte über 400 Flüchtlinge auf dem Boot hat die Küstenwache weder bestätigt noch dementiert. Nach Angaben der italienischen Marine rettete ein Kriegsschiff bei einem weiteren Einsatz 295 Flüchtlinge, die in Seenot geraten waren.