Abuja (AFP) Im Fall der mehr als 200 in Nigeria verschleppten Schülerinnen ist die Regierung in Abuja zu Gesprächen mit der Islamistengruppe Boko Haram bereit. "Nigeria war immer zum Dialog mit den Aufständischen bereit", erklärte der Minister für besondere Angelegenheiten, Taminu Turaki, am Dienstag. Turaki leitete im vergangenen Jahr eine Kommission mit dem Auftrag, mit Boko Haram über ein Amnestie-Programm zu beraten. Die Regierung sei bereit, "über alle Probleme zu sprechen" und dazu gehöre die Entführung der Mädchen, erklärte er weiter.

