Rom (SID) - Der deutsche Top-Sprinter und zweimalige Etappengewinner Marcel Kittel ist vor dem vierten Teilstück des 97. Giro d'Italia am Dienstag mit Fieber ausgestiegen. "Es hat mich früher erwischt als gedacht. Ich bin absolut enttäuscht, dieses schöne Rennen so früh verlassen zu müssen", teilte Kittel via Twitter mit. Der Kapitän des Teams Giant-Shimano hatte am Wochenende beim Giro-Start in Irland die zweite und dritte Etappe gewonnen.

Am Montag war Kittel noch von Dublin nach Italien gereist, einen Tag später stieg der Träger des Roten Trikots des Sprintbesten erst gar nicht mehr auf das Rad. Seine Giro-Ziele hatte er da ohnehin längst erfüllt. "Ich habe jetzt schon eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte", hatte er nach seinen Etappensiegen dem SID gesagt.

Dass er den Giro zu Ende fahren würde, war ohnehin unrealistisch. Er werde sich "mit Sicherheit nicht komplett kaputt fahren, um dann bei der Tour nicht topfit am Start stehen zu können", hatte Kittel mit Blick auf die schwere letzte Giro-Woche in den Bergen gesagt. Am Dienstag teilte er mit: "Es war kurz, aber intensiv" und bedankte sich bei seinem Team, den Zuschauern und Organisatoren.

Mit seinen Erfolgen in Irland war Kittel vor der Weiterreise nach Italien in den erlesenen Kreis der Fahrer aufgestiegen, die jeweils mindestens einen Tageserfolg bei den drei großen Landesrundfahrten (Giro, Tour, Vuelta) geholt haben.