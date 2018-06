Moskau (AFP) Nach dem Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest (ESC) wird in Russland über einen eigenen Musikwettbewerb mit traditionell familiärem Anstrich nachgedacht. Nach dem Ergebnis von Kopenhagen sei die "Geduld erschöpft", sagte der Chef der Kommunistischen Partei, Waleri Raschkin, am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax. "Wir müssen diesen Wettbewerb verlassen, wir können diesen endlosen Wahnsinn nicht tolerieren", fügte er mit Blick auf den ESC hinzu und schlug eine Veranstaltung namens "Voice of Eurasia" vor.

