Moskau (AFP) Die russische Regierung hat die Separatisten im Osten der Ukraine zur Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgefordert. Sollte Kiew gemäß dem OSZE-Fahrplan seine Truppen aus den Krisenregionen zurückziehen, erwarte Moskau "von den Anführern der Selbstverteidigungskräfte, angemessen zu reagieren", erklärte das russische Außenministerium am Dienstag vor den geplanten OSZE-Vermittlungsgesprächen am runden Tisch. Es sei "äußerst wichtig", den Fahrplan zur Beilegung der Krise rasch in die Tat umzusetzen.

