Genf (AFP) In die Filmgeschichte ist er eingegangen als der "Alien"-Erfinder - nun ist H.R. Giger im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Schweizer Künstler sei den Folgen eines Sturzes erlegen, berichtete am Dienstag der Fernsehsender SRF unter Berufung auf seine Familie. Hans-Ruedi Giger hatte die extraterrestrischen "Alien"-Monster für den gleichnamigen Film von Ridley Scott geschaffen - zusammen mit dem "Vater von E.T.", Carlo Rambaldi. Dafür gab es 1980 den Oscar für die besten visuellen Effekte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.