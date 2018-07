Lausanne (dpa) - Russlands Weltklasse-Brustschwimmerin Julia Jefimowa ist nach einem positiven Dopingtest für 16 Monate gesperrt worden. Das gab der Weltschwimmverband FINA auf seiner Internetseite bekannt.

Die 22 Jahre alte Weltmeisterin und Weltrekordlerin war am 31. Oktober 2013 bei einer Trainingskontrolle in Los Angeles positiv auf das anabole Steroid Dehydroepiandrosteron (DHEA) getestet worden.

Die Olympia-Dritte über 200 Meter Brust war seit dem 21. Januar vorläufig gesperrt. Nun gab das Doping Panel der FINA die Dauer der Sperre bekannt, betonte aber auch, dass Jefimowa keine Absicht unterstellt werden könne. Die Russin hatte die positive Probe mit dem Gebrauch eines verunreinigten Diätmittels erklärt.

Ihre Ergebnisse seit Ende Oktober 2013 wurden annulliert. Dadurch verliert Jefimowa ihren Titel bei der Kurzbahn-EM im Dezember in Herning über 50 Meter Brust an Ruta Meilutyte (Litauen), über 200 Meter Brust an die Dänin Rikke Moeller Pedersen sowie ihren über diese Strecke erzielten Weltrekord von 2:14,39 Minuten.

Jefomwas Sperre dauert bis zum 28. Februar 2015. Dadurch kann sie auch an der Heim-WM im Juli 2015 in Kasan teilnehmen.