Istanbul (AFP) Nach einem Grubenunglück im Westen der Türkei haben Rettungskräfte am Dienstag in einem Wettlauf gegen die Uhr um das Leben hunderter eingeschlossener Bergarbeiter gekämpft. Laut Behörden ereignete sich in dem Kohlebergwerk in der Provinz Manisa am Nachmittag eine Explosion, durch die mindestens fünf Bergleute getötet und hunderte weitere verschüttet wurden. Es wurde befürchtet, die Atemluft im Schacht könne knapp werden.

