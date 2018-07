Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Kiew am Dienstag bei einem Gefecht mit prorussischen Separatisten sechs Soldaten getötet worden. Weitere acht Militärangehörige seien verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in der ukrainischen Hauptstadt mit. Den Angaben zufolge wurde in der Nähe der Rebellenhochburg Slawjansk ein Konvoi der Armee in einem Hinterhalt beschossen. Mehr als 30 Aufständische hätten den Konvoi angegriffen, hieß es in Kiew.

