Washington (AFP) Nach dem tödlichen Autounfall des "Fast and Furious"-Schauspielers Paul Walker hat die Witwe des ebenfalls umgekommenen Fahrers Porsche verklagt. Zur Begründung hieß es in der am Montag von Kristine Rodas in Los Angeles eingereichten Klage, der Unfallwagen - ein Porsche Carrera GT aus dem Jahr 2005 - habe nicht über die nötigen Schutzeinbauten verfügt, um auch bei großer Geschwindigkeit sicher auf der Straße zu bleiben. Deshalb sei der Wagen für seinen "Bestimmungszweck" zu unsicher gewesen.

