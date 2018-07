Washington (AFP) Das von Meeresforschern mit Sorge beobachtete Schmelzen des Eises in der Antarktis ist in zwei neuen Studien detailliert erfasst worden. Aus den am Montag erschienenen Studien ergibt sich, dass allein das Schmelzen und Untergehen des Thwaites-Gletschers zu einem Ansteigen der Meeresspiegel von rund 60 Zentimetern führen dürfte.

