Offenbach (dpa) - Heute ist es vor allem in der Mitte und im Süden wechselnd bis stark bewölkt und es gibt Schauer, vereinzelt auch Gewitter.

Am Alpenrand kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes länger anhaltender, teils schauerartiger Regen fallen. Vor allem in Küstennähe lockert die Bewölkung stärker auf und es bleibt überwiegend trocken.

Die Temperatur steigt auf 9 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten in der Lausitz und am Oberrhein. Der schwache bis mäßige, zeitweise auch noch frische Wind kommt anfangs aus West und dreht im Tagesverlauf auf Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es am Alpenrand noch etwas. Sonst lassen die Schauer nach und gebietsweise lockert es auf. Im Norden bleibt es bei geringer Bewölkung trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 1 Grad. Der Wind aus Nordwest weht schwach bis mäßig, im Bergland und an der Küste frisch bis stark.