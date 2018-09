Bangui (AFP) Behördenvertreter in der Zentralafrikanischen Republik berichten von neuen Gräueltaten: Im Zentrum des Landes hätten mutmaßliche Séléka-Rebellen und bewaffnete Kämpfer der Volksgruppe der Peul mehr als ein Dutzend Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt, verlautete am Dienstag aus Polizeikreisen. Demnach machten Bewaffnete am vergangenen Samstag im Dorf Dissikou in der Region Kaga Bandoro Jagd auf Einwohner. Mindestens 13 Opfer seien in einem Haus eingesperrt worden, das dann angezündet worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.