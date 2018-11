Istanbul (dpa) - Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Unglück in einem Kohlebergwerk im Westen der Türkei ist auf mindestens 201 gestiegen. Diese neue Zahl nannte Energieminister Taner Yildiz nach Angaben türkischer Medien am Morgen. Dutzende Bergleute waren verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Hunderte Kumpel wurden verschüttet. Hunderte Retter waren im Einsatz. In der Zeche bei Soma in der Provinz Manisa war nach einer Explosion Feuer ausgebrochen. Ursache war offenbar ein Defekt in der Elektrik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.