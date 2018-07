Frankfurt/Main (dpa) - Auf seinem Weg in Richtung eines möglichen weiteren Rekordhochs hat der Dax am Mittwoch erst einmal eine Rast eingelegt. Der deutsche Leitindex bewegte sich in einer engen Spanne von rund 30 Punkten und trat am Mittag bei 9748 Zählern auf der Stelle.

Am Vortag hatte noch die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) das Börsenbarometer beflügelt und für einen neuen Bestwert beim Schlusskurs gesorgt. Nun jedoch rückten die Sorgen um die Entwicklung in der Ukraine wieder etwas stärker in den Fokus.

Für den MDax ging es um 0,29 Prozent auf 16 548 Punkte nach unten. Der TecDax büßte 0,25 Prozent auf 1239 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,19 Prozent.

Zwar hofften die Anleger weiterhin auf eine Leitzinssenkung im Euroraum, schrieb Marktanalyst Arkadius Barczynski vom Broker GKFX. Allerdings bleibe die Lage in der Ukraine weiterhin kritisch, meinte Investmentanalyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Bei neuen Gefechten nahe der ostukrainischen Stadt Slawjansk haben prorussische Kräfte nach eigenen Angaben mindestens acht Soldaten der Regierungstruppen getötet und sieben verletzt.

Impulse kamen in der Berichtssaison vor allem von den Unternehmen. So startete der Dünger- und Salzproduzent K+S zwar wegen deutlich niedrigerer Kali-Preise mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnrückgang in das neue Jahr, dennoch übertraf er die Erwartungen. Dies bescherte den Aktien ein Plus von 0,51 Prozent.

Beim zweitgrößten deutschen Energieversorger RWE belasteten fallende Börsenstrompreise und der milde Winter das Geschäft erneut. Die Aktien fielen am Dax-Ende um rund anderthalb Prozent. Nach oben hingegen ging es für die Papiere der Allianz, sie stiegen um 0,57 Prozent. Bei Europas größtem Versicherer federten geringere Ausgaben für Katastrophenschäden im ersten Quartal die Rückgänge aus der Vermögensverwaltung ab. Die Details der vorgelegten Quartalszahlen seien so positiv gewesen wie die bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analyst Peter Eliot von der Privatbank Berenberg.

Ein angehobenes Jahresziel katapultierte die Aktien von Nordex an die TecDax-Spitze. Die Titel des Herstellers von Windkraftanlagen zogen um mehr als sieben Prozent an.