Berlin (AFP) Die Zahlung von Kindergeld für im Ausland lebende Kinder von in Deutschland arbeitenden EU-Ausländern ist aus Sicht von Experten rechtlich zwingend. "Deutschland hat nicht die Möglichkeit eines Sonderweges, solange es die EU nicht verlassen will", sagte die Sozialrechtlerin Dorothee Frings der "Frankfurter Rundschau" vom Mittwoch. Es gebe den europäischen Grundsatz, dass immer der Staat für Kindergeldansprüche zuständig sei, in dem jemand arbeite, nachrangig das Land des Wohnsitzes.

