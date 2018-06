Luxemburg (AFP) Deutschland muss seine bisherigen Grenzwerte für Schwermetalle wie Quecksilber oder Arsen in Kinderspielzeug ändern und die in der EU geltenden Werte übernehmen. Die EU-Grenzwerte seien überwiegend strenger als die deutschen, wenn man die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen miteinander vergleiche, erklärte das Europäische Gericht (EuG) in einem am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteil. Die Grünen riefen die Bundesregierung dazu auf, gegen die Entscheidung juristisch vorzugehen. (AZ. T-198/12)

