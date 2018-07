Berlin (AFP) Gut eine Woche vor der Bundestagsentscheidung zur Rente mit 63 hat die CDU erneut Regelungen gegen eine Frühverrentungswelle eingefordert. Die Neuregelung müsse so gestaltet werden, dass sie Akzeptanz erhält, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Mittwoch auf dem DGB-Kongress in Berlin. "Wir brauchen ein Signal an die junge Generation, dass das nicht zu ihren Lasten gehen soll", sagte Tauber auf der Tagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

