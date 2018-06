Koblenz (AFP) Das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht hat dem Fernsehsender Sat.1 wegen mangelhafter Trennung von Werbung und Programm auf die Finger geklopft. Die Koblenzer Richter bestätigten in ihrem am Mittwoch verbreiteten Urteilsspruch die Haltung, dass der Sender seine Werbetrenner nicht mit Programmhinweisen kombinieren dürfe. Dies hatte die Mainzer Landesmedienanstalt auch so gesehen und Sat.1 zur Unterlassung aufgefordert. Dagegen hatte sich der Sender gerichtlich gewehrt. (AZ: 2 A 10894/13.OVG)

