Berlin (AFP) Zum weltweiten Aktionstag von Mitarbeitern von Fastfood-Ketten am Donnerstag hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) McDonald's und Burger King aufgerufen, ihrer sozialen Verantwortung besser gerecht zu werden. "Qualitätsstandards müssen auch für die Arbeitsbedingungen und die Zahlung von Löhnen gelten", forderte der stellvertretende Vorsitzende der NGG, Burkhard Siebert, am Mittwoch in Berlin. Die Anwendung von Tarifverträgen müsse Bestandteil der Verträge sein, die die Schnellrestaurantketten mit ihren Franchise-Partnern abschlössen.

