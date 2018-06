Berlin (AFP) Die USA bitten Deutschland um die Aufnahme eines Häftlings aus dem Gefangenenlager Guantanamo. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte am Mittwoch in Berlin, dass am Tag zuvor eine entsprechende Anfrage der US-Regierung eingegangen sei. Die Bundesregierung werde nun, wie bereits in früheren vergleichbaren Fällen, "sehr sorgfältig prüfen", ob und gegebenenfalls wie Deutschland dieser Bitte nachkommen könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.