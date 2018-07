Brüssel (dpa) - Die illegale Zuwanderung nach Europa nimmt dramatisch zu. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden an den Außengrenzen der EU rund 42 000 Flüchtlinge aufgegriffen - das waren mehr als drei Mal so viele wie im gleichen Zeitraum 2013. Im Sommer gehe man von sehr hohen Zahlen aus, warnte der Vize-Direktor der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Gil Arias-Fernandez, in Brüssel. Grund dafür seien Konflikte wie in Syrien und schlechte Lebensbedingungen in afrikanischen Ländern. Die meisten der illegal angekommenen Flüchtlinge gelangen mit Booten über das Mittelmeer nach Europa.

