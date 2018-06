Luxemburg (dpa) - Deutschland muss seine Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle in Spielzeug den EU-Vorgaben anpassen. Dies hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Mittwoch entschieden (Rechtssache T-198/12).

Bei Arsen, Quecksilber und Antimon muss sich Deutschland demnach an die im europäischen Recht festgelegten Obergrenzen halten. Bei Blei muss die EU-Kommission neu entscheiden, bei Barium hat Deutschland keine Bedenken mehr. Die Stoffe gelten zum Teil als krebserregend.

Grund des Streits waren unterschiedliche Methoden zur Bewertung des Risikos einer Aufnahme in den Körper. Die Bundesregierung kann Rechtsmittel einlegen.