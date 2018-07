Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat mehrere Positionspapiere zu dem umstrittenen Handelsabkommen TTIP mit den USA veröffentlicht. Die am Mittwoch in Brüssel publizierten Unterlagen stecken mögliche Ziele der europäischen Seite in den Bereichen Autos, Kosmetika, Chemikalien, Textilien und Pharmazeutika ab. Es handelt sich nach den Worten eines EU-Beamten allerdings nicht um die "formalen Textvorschläge", die in den vertraulichen Verhandlungen mit der US-Seite auf dem Tisch liegen.

