Los Angeles (dpa) - Hochkarätige Besetzung für das geplante Thriller-Remake "The Secret in Their Eyes" ("In deinen Augen").

Gwyneth Paltrow ("Iron Man 3") und Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") sollen die Hauptrollen in der Neuauflage des Oscar-prämierten argentinischen Films "El Secreto de Sus Ojos" übernehmen, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten. Regisseur und Drehbuchautor Billy Ray ("Captain Phillips", "Die Tribute von Panem - The Hunger Games") soll den Stoff inszenieren.

Das Kriminaldrama um einen ungelösten Mordfall führt einen Ermittler in eine dunkle Vergangenheit zurück. Juan José Campanella, der bei dem Original vor dem Hintergrund der früheren argentinischen Militärdiktatur Regie führte, ist als ausführender Produzent an Bord. Die Dreharbeiten sollen im Herbst in Boston beginnen.

"El Secreto de Sus Ojos" hatte 2010 den Oscar als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen und dabei den deutschen Beitrag "Das weiße Band" von Regisseur Michael Haneke ausgestochen.