Cannes (dpa) - Das Schaulaufen der Stars kann beginnen: Mit einem Spielfilm über das Leben von Grace Kelly als Fürstin von Monaco wird am Abend das 67. Internationale Filmfestival in Cannes eröffnet. Zu der Premiere werden neben Hauptdarstellerin Nicole Kidman auch der französische Regisseur Olivier Dahan und US-Schauspieler Tim Roth erwartet. Der Film kommt morgen auch in die deutschen Kinos. In diesem Jahr sind im Wettbewerb 18 Filme zu sehen, die um den Hauptpreis konkurrieren. Darunter sind Werke von Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Tommy Lee Jones, Mike Leigh und Ken Loach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.