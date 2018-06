München (SID) - Der wegen Korruptionsverdacht angeklagte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat im Prozess vor dem Landericht München Unterstützung von seinem Biografen Tom Bower erhalten. Der Londoner Journalist gab zu Protokoll, Ecclestone sei persönlich von Ex-Banker Gerhard Gribkowsky unter Druck gesetzt worden. Bower, Autor des Buches "No Angel - The Secret Life of Bernie Ecclestone", zitierte aus Notizen eines Interviews mit Gribkowksy.

Gribkowsky - damals Vorstand der BayernLB, die Anteile an der Formel 1 besaß, - und Ecclestone hätten sich "erbarmungslos bekämpft". Gribkowsky hinterließ Ecclestone in dessen Büro wortlos ein Dokument, das "für Ecclestone schädlich war", da es die Steuervergehen der Bambino-Stiftung aufdecken konnte. Das Dokument habe Gribkowsky vom ehemaligen Fernsehvermarkter Wolfgang Eisele gekauft.

Ecclestone hatte Gribkowsky im Zuge des Verkaufs von Formel-1-Anteilen der BayernLB an den britischen Investor CVC 44 Millionen US-Dollar (32,5 Millionen Euro) gezahlt. Der Brite behauptet, er sei von Gribkowsky mit der Steuerschuld der Bambino-Stiftung erpresst worden. Die Anklage geht von Bestechung aus, auch Gribkowsky bestätigte in den drei Tagen seiner Vernehmung diesen Verdacht.

Die Befragung des Zeugen Bower litt unter den Verständigungsproblemen zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und der Dolmetscherin.

Bis Mitte September sind in München insgesamt 26 Verhandlungstage angesetzt. Dem 83 Jahre alten Ecclestone drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft.