Halle (SID) - Offensivspieler Sören Bertram verlässt den Fußball-Zweitligisten VfL Bochum und schließt sich dauerhaft dem Drittligisten Hallescher FC an. Das gaben die Bochumer am Mittwoch bekannt. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Halle gespielt hatte, unterschrieb bis zum 30. Juni 2016. Für Bochum absolvierte Bertram drei Spiele in der 2. Liga.