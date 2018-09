Köln (SID) - Real Madrid wird das Finale der Fußball-Champions-League gegen den Stadtrivalen Atlético gewinnen - davon gehen die Sportinteressierten in Deutschland mit großer Mehrheit aus. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Marktforschungsinstitut Puls aus Nürnberg, bei der 84 Prozent der Befragten für das Endspiel am 24. Mai auf die Königlichen setzen. Nur 16 Prozent glauben an einen Erfolg von Atletico.