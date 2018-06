London (AFP) Großbritannien hat Nigeria für die Suche nach mehr als 200 verschleppten Schülerinnen in Nigeria ein Spionageflugzeug angeboten. Premierminister David Cameron sagte am Mittwoch im Parlament, London habe der nigerianischen Regierung außerdem ein militärisches Suchteam in Aussicht gestellt. Dieses solle zusammen mit US-Spezialisten den Aufenthaltsort der Mädchen ermitteln.

