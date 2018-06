Hamburg (SID) - Bundestrainer Martin Heuberger macht in der Vorbereitung auf die WM-Play-offs der deutschen Handballer gegen Polen keine Experimente. Der 49-Jährige gab am Mittwoch das erweiterte Aufgebot für die beiden wichtigen Länderspiele Anfang Juni bekannt und nominierte Torhüter Johannes Bitter ebenso für seinen 22-köpfigen Kader wie Spielmacher Michael Kraus. Beide Weltmeister von 2007 hatten erst Anfang April ihr Comeback im deutschen Team gegeben. Das endgültige Aufgebot wird Heuberger frühestens nach dem Final Four der Champions League (31. Mai/1. Juni in Köln) benennen.

"Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Katar ist unser klares Ziel", sagte Heuberger: "Die Spiele gegen Polen werden uns alles abverlangen, aber wir sind überzeugt vom Potenzial unseres Teams." Nur der Sieger aus Hin- und Rückspiel wird an der WM in Katar (17. Januar bis 1. Februar 2015) teilnehmen. Zunächst muss die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am 7. Juni (16.45 Uhr/ARD) in Danzig antreten. Das Rückspiel steigt am 14. Juni (15.15 Uhr/ZDF) in Magdeburg.

Der Startschuss der Vorbereitung fällt mit dem Abschiedsspiel von Kapitän Oliver Roggisch am 25. Mai, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Mannheimer SAP-Arena auf die Rhein-Neckar Löwen trifft. Im Anschluss setzt das Team die Vorbereitung auf die WM-Play-offs mit einem Trainingslager bis zum 29. Mai in Baiersbronn fort.

Dominik Klein und Patrick Wiencek sowie Holger Glandorf und Steffen Weinhold, die am vorangehenden Wochenende noch mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt beim Finalturnier der Champions League im Einsatz sein werden, stoßen am 2. Juni zur Mannschaft. Der letzte Härtetest gegen Norwegen findet dann am 3. Juni in Wetzlar (18.00 Uhr) statt.