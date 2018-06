Rom (AFP) Zwei Tage nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes südlich der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind in Italien zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen worden. Den beiden in Catania auf Sizilien gefassten Männern werde mehrfacher Totschlag, Schiffbruch und Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

