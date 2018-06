Berlin (dpa) - Der Schriftsteller Jörg Albrecht, der knapp zwei Wochen in Abu Dhabi festgehalten wurde, ist wieder in Berlin. Albrecht landete am Morgen auf dem Flughafen Tegel. Er kam direkt aus dem arabischen Emirat. Die dortigen Behörden hatten Albrecht Spionage vorgeworfen und ihn auch drei Tage lang inhaftiert. Nach seiner Freilassung durfte er zunächst das Land nicht verlassen. Der in Berlin lebende Schriftsteller war als Gast einer zur Buchmesse nach Abu Dhabi eingeladen worden.

