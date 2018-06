München (dpa) - Der ehemalige BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky soll nach dreitägiger Vernehmung im Prozess gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Ende Juli erneut als Zeuge befragt werden.

"Ich hab das Gefühl, die Verteidigung hat noch Fragen", sagte der Vorsitzende Richter Peter Noll am Mittwoch vor dem Landgericht München und legte als Termin für die erneute Befragung den 30. Juli fest. Gribkowsky hatte ausgesagt, Ecclestone habe um seinen Chefposten bei der Formel 1 gefürchtet und ihm deshalb beim Verkauf der Mehrheit an der Rennserie 44 Millionen Dollar gezahlt, damit er seinem Wunschinvestor CVC den Vorzug gibt. Ecclestones Anwälte wollen die Aussage des Bankers vor Gericht aber noch gründlich hinterfragen.

Gribkowsky bestritt derweil, beim Verkauf der Formel-1-Mehrheit an den Finanzinvestor CVC ein besseres Gegengebot für die Rennserie ausgeschlagen zu haben. Die US-Investmentfirma Bluewater habe zwar auch ein Angebot gemacht, sagte der Banker am Mittwoch im Schmiergeldprozess gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone vor dem Landgericht München. "Ich habe das aber mehr als einen Aufsatz mit ein paar Zahlen in Erinnerung." Bluewater habe nach seiner Erinnerung 600 bis 650 Millionen Dollar für die Rennserie geboten und damit deutlich unter dem Finanzinvestor CVC gelegen, an den die BayernLB die Mehrheit im Jahr 2006 für rund 840 Millionen Dollar verkaufte.

Der Vorsitzende Richter Peter Noll las daraufhin zur Überraschung von Ecclestones Verteidigern eine E-Mail von Bluewater vor. Darin hieß es, man werde eine Milliarde Euro für die Mehrheit zahlen – oder jedes andere Gebot um zehn Prozent überbieten. Gribkowsky erklärte, er könne sich nicht an diese Mail erinnern. "Ich halte es auch für unprofessionell, weil man sein Schicksal nicht in die Hände eines anderen Bieters gibt."

Presseerklärung des Oberlandesgerichts zum Verfahren