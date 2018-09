Den Haag (AFP) In den Niederlanden ist ein erster Fall des gefährlichen Coronavirus' MERS aufgetreten. Wie das Nationale Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) am Mittwoch mitteilte, infizierte sich der Mann während eines Besuchs in Saudi-Arabien. Die Diagnose sei am Dienstag gestellt worden. Nun werde der Patient in strikter Isolation in einem Den Haager Krankenhaus behandelt.

