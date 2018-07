Duisburg (SID) - Wasserball-Pokalsieger Spandau 04 hat in der Play-off-Finalserie um die deutsche Meisterschaft zum Auftakt bei Titelverteidiger ASC Duisburg mit 4:5 verloren. Spiel zwei der Serie best of five findet am Samstag (17. Mai/16.00 Uhr) in Berlin statt. Die beiden stärksten deutschen Mannschaften machen den Titel zum siebten Mal in Folge unter sich aus.