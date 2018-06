Pretoria (AFP) Im Mordprozess gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat das Gericht eine psychiatrische Untersuchung des Angeklagten angeordnet. Dabei solle geklärt werden, ob Pistorius wie von einer von seinen Verteidigern berufenen Expertin angegeben an einer "allgemeinen Angststörung" leide, sagte die Vorsitzende Richterin Thokozile Masipa am Mittwoch. Die Äußerungen der Psychiaterin könne eine "angemessene Begutachtung" nicht ersetzen. Es müsse geklärt werden, ob Pistorius zum Tatzeitpunkt an einer "psychischen Störung litt, die ihn strafrechtlich nicht für seine Tat verantwortlich machte".

