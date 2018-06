Seoul (AFP) Der vermeintliche Fund einer abgestürzten Drohne in Südkorea hat sich als Fehlalarm erwiesen. Bei dem verdächtigen Gegenstand handele es sich nicht um ein unbemanntes Flugzeug, sondern um eine Toilettentür, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Ein Passant hatte die Sicherheitskräfte alarmiert, weil er zwischen Felsen und Bäumen auf einem abgesperrten Militärgelände ein verdächtiges Objekt erspäht hatte. Die Ermittler konnten aber schnell Entwarnung geben: Die angebliche Drohne entpuppte sich als Tür eines mobilen Klohäuschens.

