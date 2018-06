Beirut (AFP) Fast 850 Menschen sind nach Angaben von Aktivisten seit Jahresbeginn in syrischen Hafteinrichtungen getötet worden. Unter den 847 Opfern seien 15 Jugendliche und sechs Frauen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Die Häftlinge seien "in Gefängnissen, Kerkern des Geheimdienstes und Kasernen der Armee" ums Leben gekommen. Sie seien gefoltert, bei Massenhinrichtungen erschossen oder Opfer der mangelhaften Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten geworden.

