Soma (AFP) Nach dem schweren Grubenunglück im Westen der Türkei haben dutzende Einwohner in Soma bei dem Besuch von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan dessen Rücktritt gefordert. Wütende Demonstranten in der Kohlestadt traten mit Füßen gegen das Auto des Ministerpräsidenten, wie die private Nachrichtenagentur Dogan am Mittwoch berichtete. Viele hatten vor dem Gebäude, in dem Erdogan seine Pressekonferenz gab, bereits gesungen und gepfiffen.

