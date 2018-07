Ankara (AFP) Nach dem Grubenunglück in der westtürkischen Stadt Soma ist es auch in der Metropole Istanbul zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Tausende Menschen beteiligten sich am Mittwochabend an einer Kundgebung und riefen Parolen gegen die Regierung, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein, unter denen zahlreiche Anhänger linksgerichteter Gewerkschaften waren. Mehrere Menschen wurden verletzt, Berichten zufolge gab es auch Festnahmen.

